رئيس جامعة عين شمس: حريصون على التواصل مع أعضاء التدريس المبعوثين للخارج

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى حرص إدارة الجامعة على الاطمئنان الدائم على أحوال كل أعضاء هيئة التدريس المبعوثين فى مختلف دول العالم، وفتح قنوات التواصل المباشر معهم، موجها تهنئته لهم بشهر رمضان المبارك.





وقال الدكتور محمود المتينى خلال لقاء موسع، عبر تقنية "زووم"، مع أعضاء هيئة التدريس المبعوثين من الجامعة فى أكثر من 20 دولة حول العالم، إن إدارة الجامعة حريصة على إطلاعهم بشكل دائم ومستمر على كل ما يستجد بالجامعة من تطوير وتحديث وتعاون دولى وإقليمى وكذلك كل الجهود المبذولة لميكنة الجامعة، بما يحقق تهيئة بيئة عمل أكاديمية وبحثية محفزة ومنتجة تضاهى كبريات الجامعات والمعاهد العالمية التى يدرسون بها حاليا.

وأضاف أن الهدف من ذلك تحفيزهم على العودة لوطنهم الأم بأفكار ورؤى جديدة ومبتكرة تضيف للجامعة وللدولة المصرية ككل وتعود بالنفع على منظومة اقتصاد المعرفة، مشددا على أهمية عودتهم بكل ما هو جديد ومتطور لخدمة التخصصات بالكليات والأقسام التى ينتمون لها.

واستعرض المتينى جهود جامعة عين شمس، لتحقيق رؤية الجامعة التى تواكب رؤية الدولة المصرية فى الإسهام الفعال والمشاركة فى بناء اقتصاد قومى قوى قائم على المعرفة ويحقق التنمية المستدامة الشاملة، كما ناقش الإجراءات المختلفة التى تتخذها الجامعة فى ظل المنافسة المتصاعـدة لجامعات العالم سعيا للتفوق والريادة، ومنها إنشاء رابطة للخريجين، ومكتب للتوظيف، ومركز للابتكار وريادة الأعمال.

كما تناول رئيس جامعة عين شمس مفهوم الدوائر العلمية التى تجمع كليات الجامعة المختلفة؛ لزيادة فرص التعاون بين الكليات المختلفة فى التخصص الواحد، لافتا إلى التطور الكبير الذى يشهده تصنيف الجامعة على المستوى الدولى تحقيقا لرؤية إدارة الجامعة فى العامين الماضيين.