مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة فى رمضان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما تبين حدوث زيادة فى استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 39% فى ظل ارتفاع عدد مستخدمى خدمات الإنترنت الثابت 980 ألف مستخدم.

وقد تباين استخدام تطبيقات الإنترنت خلال يوم فى رمضان 2022 مقارنة برمضان 2021 كما يلى:

مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة: وهى مقاطع فيديو موسيقية/ صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكى)، بلغ عدد المستخدمين 17 مليون صانع فيديو قصير، وبلغ إجمالى عدد ساعات مقاطع الفيديو 3.5 مليون ساعة يوميا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 158% مقارنة برمضان 2021.

البريد الإلكترونى: وهى خدمة إرسال او استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل ايميل، ياهو ايميل)، وبلغ عدد المستخدمين 15 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة 11.6 مليون رسالة إلكترونية يوميا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 132% مقارنة برمضان 2021.



بحث فى الخرائط: وهى خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط مثل ( Google Maps، Here we go، Waze)، وبلغ عدد المستخدمين 15 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث عن أماكن 131 مليون عملية بحث يوميا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 111% مقارنة برمضان 2021.

مشاهدة محتوى ترفيهى: وهى خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص فى خدمة بث الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد، واتش ات)، وبلغ عدد المشاهدين 33 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 12.9 مليون ساعة يوميا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 76% مقارنة برمضان 2021.

التسوق الإلكترونى: وهى خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا)، بلغ عدد المتسوقين 10 مليون متسوق، وعدد زيارات التسوق 181 مليون زيارة يوميا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 47% مقارنة برمضان 2021.

تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وهى خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل انترنت اكسبلورير، جوجل كروم)، وبلغ عدد المستخدمين 41 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 3.2 مليار زيارة يوميا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 23% مقارنة برمضان 2021.

منصات التواصل الاجتماعى: وهى تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أى محتوى (نصى أو صوتى أو مرئى أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر)، وبلغ عدد المستخدمين 35 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 1.8 مليار زيارة يوميا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنة برمضان 2021.

محركات البحث: وهى خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل ( Ask, Bing Google)، وبلغ عدد المستخدمين 35 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 2.3 مليار عملية بحث يوميا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 19% مقارنة برمضان 2021.

ألعاب إلكترونية: وهى ألعاب الفيديو التى تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاى ستيشن واكس بوكس)، وبلغ عدد اللاعبين 19 مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 297 ألف ساعة يوميا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 19% مقارنة برمضان 2021.

الدردشة الإلكترونية: وهى خدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر)، وبلغ عدد المستخدمين 25 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الرسائل الفورية 520.6 مليار رسالة يوميا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 10% مقارنة برمضان 2021.

بث فيديو مباشر: وهى خدمة البث المباشر (فيديو لايف) التى تتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك، يوتيوب)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعى 37 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 1800 ساعة يوميا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 9% مقارنة برمضان 2021.

اجتماعات عن بعد: وهى خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout)، وبلغ عدد المستخدمين 1.9 مليون مستخدم، وعدد الساعات 135.3 مليون ساعة اجتماعات يوميا، بنسبة انخفاض فى حجم الاستخدام تقدر بــ 2% مقارنة برمضان 2021.

مؤشرات استخدام الخدمات التفاعلية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى رمضان:

تطبيق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات My NTRA: (1.9 مليون عملية تحميل)

وصل عدد مرات تحميل التطبيق التفاعلى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات My NTRA على متجريApp Store وGoogle Play إلى 1.9 مليون عملية تحميل منذ إطلاقه فى نهاية العام الماضى.

ويمكن للمستخدمين من خلال تطبيق MyNTRA التعرف على أرقام الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، كما يمكن للمستخدمين من خلال التطبيق إظهار ترتيب الشركات الأفضل فى خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التى يحددها المستخدم بالخريطة التفاعلية، والتعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصرى، هذا بالإضافة للعديد من الخدمات التفاعلية الأخرى.



الكود المجانى الموحد #155*: (26.4 مليون استخدام)

وصل عدد مرات استخدام الكود المجانى الموحد #155* إلى 26.4 مليون عملية استعلام / إلغاء للخدمات الترفيهية، حيث تم إلغاء خدمات ترفيهية باستخدام الكود الموحد تقدر قيمتها بــ 160 مليون جنيه مصرى.

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أطلق الكود المجانى الموحد #155* للاستعلام عن خدمات القيمة المضافة أو إلغاءها والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية، ويأتى هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتى تتضمن إشراك العميل بالخدمات الترفيهية بدون علم.

التنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الثابت: (766 ألف عملية تنقل)

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بتحديث آليات التنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أية تكاليف إضافية لعملية التنقل، حيث ألزم الجهاز الشركات مقدمى خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالى وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة، مما اسفر عن تنفيذ 766 ألف عملية تنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الثابت.

التنقل بين مشغلى خدمات المحمول بنفس الرقم: (1.3 مليون رقم تم نقله بين المشغلين)

بلغ عدد الأرقام التى تم نقلها بين مشغلى خدمات المحمول بالسوق المصرى إلى 1.3 مليون رقم. حيث قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتطوير خدمة نقل الأرقام وهى خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.

المبالغ التى تم ردها للمستخدمين: (10 ملايين جنيه مصرى)

تم رد 10 ملايين جنيه مصرى لمستخدمى خدمات الاتصالات بعد ثبوت أحقية شكواهم، وذلك عن الشكاوى التى تلقاها الجهاز من خلال طرق التواصل المختلفة (مركز الاتصال 155 – أرقام الواتساب – تطبيق My NTRA – منصة تلقى الشكاوى على الانترنت – الايميل)، وتعد أهم شكاوى رد المبالغ المالية هى الشكاوى الخاصة بالفواتير وإشراك المستخدمين بالخدمات الترفيهية دون علمهم، والشكاوى الخاصة بالمحافظ ا