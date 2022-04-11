رئيس «العربية للتصنيع» من البرلمان:نسعى للاستفادة من المشروعات القومية التى تحدث فى كافة أوجه الحياة

/691456/رئيس-العربية-للتصنيع-من-البرلماننسعى-للاستفادة من-المشروعات-القومية-التى-تحدث-فى-كافة-أوجه-الحياة

عبر عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن سعادته بحضور اجتماع تحت قبة محلس النواب، موضحا أن هذه ثانى مرة يحضر إلى مجلس النواب، مشيدا بعمل لجنة الإدارة المحلية ونشاطها.

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وأضاف التراس، اليوم نشاهد إدارة الدولة وكيف تتم من أول الرئيس مرورا بمجلس الوزراء والنواب، و الوزراء بيتابعوا بشكل يومى كل المشروعات القومية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع ، وترأس الاجتماع النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب وحضور المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وكل من النائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب ، كما شارك في الاجتماع سكرتيري محافظة الجيزة والاسكندرية ورئيسي هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة .

عبد المنعم التراس :نسعى للاستفادة من المشروعات القومية التى تحدث فى كافة أوجه الحياة

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تعمل فقط فى الصناعة ونسعى للاستفادة من المشروعات القومية الضخمة التى تحدث فى كافة أوجه الحياة، ومثل هذه المشروعات التى بدأت منذ ٢٠١٤ ، لم تحدث من قبل فى مصر ولن تتكرر.

وأكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية، ليست فقط انتقال الموظفين إلى هناك ولكن هى نقلة نوعية للدولة كلها، وسوف تدار بكل مختلف عن الهمل ااتقليدى، والأمور هتختلف تماما، معبرا عن سعادته أنه يرى هذا التطور والتحسن فى مصر .