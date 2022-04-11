/691454/وزير-التنمية-المحلية--تنفيذ-26-مدفن-صحى-باستثمارات-800-مليون-جنيه-و31-مصنع-لتدوير-ومعالجة-المخلفات-بتكلفة-750-مليون-جنيه

خلال مناقشة منظومة المخلفات الصلبة بلجنة الإدارة المحلية بالنواب :

عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضى، حيث أشار " شعراوى " إلى أنه فيما يخص المدافن الصحية الآمنة فتم الإنتهاء من تنفيذ 16 مدفن وجارى تنفيذ 10 مدافن آخرين وتبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 800 مليون جنيه، مشيراً إلى أن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات يبلغ عددها 31 مصنع ، 23 منها يتبع القطاع الخاص و 8 مصانع آخرى تتبع المحافظات وتم إنشاء 5 مصانع جديدة وجارى الإنتهاء من مصنعين وتبلغ الاستثمارات حوالى 750 مليون جنيه .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع ، وترأس الاجتماع النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب وحضور المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وكل من النائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب ، كما شارك في الاجتماع سكرتيري محافظة الجيزة والاسكندرية ورئيسي هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة .

وزير التنمية المحلية : التخلص من 950 ألف طن مخلفات

كما استعرض وزير التنمية المحلية للمشروعات الجارية بمختلف المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة ، حيث يبلغ المتولد اليومي من المخلفات والقمامة حوالى 16.5 مليون طن وسيتم إقامة 7 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه ومن بينها المحطة الوسيطة الثابتة بالمطرية والمحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم والمحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر والمحطة الوسيطة الثابتة بالمظلات ومصنع السلام ومصنع 15 مايو لتدوير ومعالجة القمامة .

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تتابع عقود التشغيل الجديدة لمنظومة المخلفات بالقاهرة خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية حيث تم التعاقد مع شركتى إنفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للعمل في المنطقة الشرقية وشركة إرتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للعمل بالمنطقة الغربية وبدأ العمل للشركتين في شهر سبتمبر 2021 .

وقال وزير التنمية المحلية، إن إجمالي عدد المخلفات المتولدة يومياً في المنطقتين الشرقية والغربية تبلغ حوالى 6550 طن قمامة ، ويعمل في منظومة الجمع السكنى 4778 عامل والكنس اليدوي 5231 عامل .

وأوضح شعراوى، إن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل للشركتين مع محافظة القاهرة فيما يخص الإلتزام بتأجير معدات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة للحفاظ على أصول المعدات وضمان التشغيل والصيانة الجيد لها ، والإلتزام بعمليات الجمع السكنى وكنس الشوارع وغسيل الشوارع وتنفيذ برامج التوعية العامة وتجهيز مكاتب لتلقى الشكاوي وتوفير الزي المناسب للعاملين والالتزام بمواصفات السلامة والصحة المهنية والتأمين على العاملين وإدارة وتشغيل محطات المناولة الوسيطة وأماكن الجراجات ومراكز الصيانة وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقاً للأعداد والمواصفات الواردة في العرض الفني.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرصد والمراقبة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة وكذا هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تقوم بأعمال النظافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية بما يحقق في النهاية أقصى استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية .

وفيما يخص المشروعات المنفذة في محافظة الدقهلية، قال الوزير إن المتولد اليومي للمخلفات بالمحافظة يبلغ حوالى 3800 طن ، وعدد المشروعات حوالى 30 مشروعاً بإجمالى استثمارات 750 مليون جنيه وتتضمن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات منها سندوب وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين وأجا وميت غمر والمدفن الصحى الآمن بقلابشو وتم التخلص من مقلب سندوب التاريخي برفع 950 ألف طن تراكمات قمامة وإنشاء المصنع الجديدة بطاقة 1200 طن يوم ، بالإضافة إلى هذه المشروعات سيتم تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر بإجمالي استثمارات 20 مليون يورو وتتضمن غلق المقلب العشوائى بقلابشو ورفع كفاءة مصنع بلقاس وإنشاء محطة وسيطة بنبروه وتطوير جراجات نبروه وبلقاس وتوريد معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات .