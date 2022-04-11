/691451/وزير-التنمية-المحلية-يستعرض-الموقف-التنفيذي-للمخلفات-بالإسكندرية-باجتماع-محلية-البرلمان

استعرض وزير التنمية المحلية خلال اجتماع، لجنة الإدارة المحلية اليوم، الموقف التنفيذي للمخلفات في محافظة الإسكندرية حيث تتضمن تنفيذ مصنع المنتزة لتدوير ومعالجة المخلفات والمحطة الوسيطة الثابتة بأم زغيو ، كما أنه جارى إبرام التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والنقل وكنس وغسيل الشوارع ورفع كفاءة المحطات الوسيطة ورفع السعة التصميمية لمصانع المعالجة والتدوير ( أبيس 1 و 2 و 3 ) من 1100 طن يومياً إلى 2100 طن يومياً بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المدفن الصحى بالحمام بالإضافة إلى خدمات جمع ونقل ومعالجة مخلفات الرعاية الصحية وتبلغ إجمالي الاستثمارات لتلك المشروعات حوالى 835 مليون جنيه .

دوت الخليج

كما عرض وزير التنمية المحلية للجهود التي تمت على أرض الواقع في محافظتى بورسعيد والإسماعيلية لتحسين منظومة المخلفات مع إحدى شركات القطاع الخاص والتخلص الآمن من المخلفات ، وكذا عرض ما شهدته محافظة الجيزة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 124 مليون جنيه لإقامة محطات وسيطة متحركة بالبدرشين ومحطة وسيطة ثابتة بمنشأة القناطر ومصانع للتدوير والمعالجة ومدافن صحية آمنة في شبرامنت وأطفيح والعياط ، كما أنه تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة وتجريد الشوارع بأحياء الهرم والطالبية وجارى عمليات الطرح على القطاع الخاص المتخصص خلال شهر أبريل الجارى .

استعراض المشروعات المنفذة والجرية بالقليوبية

كما استعرض اللواء محمود شعراوى المشروعات المنفذة والجارية في محافظة القليوبية والتي تتضمن توريد المحطة الوسيطة الثابتة والمتحركة ببنها ومصنع أبوزعبل ومدفن العبور ومحطتى الخصوص والقطاوي بالإضافة إلى المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال التعاون بين الحكومة والبنك الدولى وهى مجمع العاشر من رمضان وإغلاق مقلب أبوزعبل وإنشاء مصنع ومدفن وذلك بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 126 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنظافة والنقل وتجريدة الشوارع للمنطقة الجنوبية بالمحافظة ( شبرا الخيمة شرق وغرب – الخانكة – الخصوص – بنها ) وجارى عمليات الطرح على القطاع الخاص خلال شهر أبريل الجارى .

كما عرض وزير التنمية المحلية للمشروعات الجارية بمحافظة سوهاج والتي تبلغ إجمالي استثماراتها حوالى 191 مليون جنيه وتتضمن إنشاء 11 محطة وسيطة متحركة في ( جهينة - المراغة – غرب سوهاج – شرق سوهاج – جرجا – ساقلتة – جرجا – البلينا – طما – طهطا – المنشأة – أخميم ) بالإضافة إلى مصنع ومدفن دار السلام .

وفيما يخص بمشروعات المخلفات المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والممول من البنك الدولى وسيتعامل هذا المشروع مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق العشوائى للمخلفات والقمامة وانبعاثات وسائل النقل العام وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 200 مليون دولار .

كما تحدث الوزير أيضاً حول تفاصيل مشروع تطهير مصرف كيتشنر لرفع كفاءة مياه المصرف والذى يبلغ 69 كيلو متر ويخدم 11 مركز ومدينة في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ لتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف ، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن دور الوزارة في هذا المشروع خاص بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقري والمدن الواقعة بنطاقه ويبلغ التمويل حوالى 79 مليون يورو بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية و 8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى .

ملف التغيرات المناخية والحد من الإنبعاثات

وحول مساهمات وزارة التنمية المحلية في ملف التغيرات المناخية والحد من الإنبعاثات، أكد وزير التنمية المحلية إن الوزارة بالتعاون مع باقى الوزارات والجهات المعنية القضاء على الحرق المكشوف للمخلفات بالمحافظات حيث يساهم قطاع المخلفات بحوالي 8.1 % من الإنبعاثات ، وفى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ساهمت المنظومة في التخلص من حوالى 63 مليون طن من المخلفات خلال عامين منها 15.5 مليون طن من التراكمات التاريخية و 47.5 مليون طن تولد يومي .

وأوضح " شعراوى" أنه تم التعاون مع باقى الوزارات المعنية بخفض الإنبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف لقش الأرز ، حيث تم التنسيق مع المحافظات في جمع ومعالجة قش الأرز ومكافحة عمليات الحرق المكشوف من خلال منظومة النظافة وتشديد الرقابة والمرور والتفتيش من خلال الوحدات المحلية .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية.