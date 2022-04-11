/691450/وزير-التنمية-المحلية-من-البرلمان-نعمل-للتنسيق-مع-وزارتي-البيئة-والرى-فيما-يخص-الترع-والمصارف

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، أننا نحتاج لجلسة أخرى مع لجنة الإدارة المحلية بشأن الجزء الخاص بالقرى والترع والمصارف ، مؤكدا أن الوزارة تعمل للتنسيق بين وزارة البيئة والرى خاصة فيما يخص الترعة والمصارف.

دوت الخليج

وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أننا نريد أيضا جلسة من أجل هيئة نظافة القاهرة والجيزة، موضحا أن هذه الهيئات تاخذ دعم كل عام من خزانة الدولة، لكنها دائما تخسر، ونحتاج اجتهاد اكثر لنرى حل لهذه الهيئات ، ام أن نقوم بطعمها حتى تحقق أرباح أو نقوم بتصفيتها .

وزير التنمية المحلية من البرلمان: نعمل للتنسيق مع وزارتي البيئة والرى فيما يخص الترعة والمصارف

وعقب وزير التنمية المحلية على حديث أحمد السجينى، موضحا أن رئيس هيئة نظافة القاهرة يعمل بجدية وأمانة، ونفكر أن نأسس شركة من خلال الهيئة، وهنقدم هذا المقترح لرئاسة الوزراء ، حيث يوجد لدى الهيئة ١٢ الف موظف، واللى بيشتغلوا فى النظافة ٢٠٠٠ فوق سن ال ٥٥ سنة وسوف ناخد منه عدد إداريين ويتم تدريبهم .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع ، وترأس الاجتماع النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب وحضور المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وكل من النائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب ، كما شارك في الاجتماع سكرتيري محافظة الجيزة والاسكندرية ورئيسي هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة .