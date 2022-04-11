/691445/وزير-التنمية-المحلية-من-البرلمان-نستهدف-القضاء-علي-الأسواق-العشوائية-بالتزامن-مع-حياة-كريمة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة على الإنتهاء من القضاء على كافة الأسواق العشوائية بالتزامن مع الإنتهاء من برنامج حياة كريمة فى جميع المحافظات.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، وحضور كلا من الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى وذلك لمناقشة ملف المخلفات الصلبة، و ذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022.

وزير التنمية المحلية من البرلمان: نحرص علي الانتهاء من الأسواق العشوائية بالتزامن مع حياة كريمة

وقال شعراوي، أنه جاري التنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية، لافتا إلى أن ملف الأسواق العشوائية صعب جدا، لاسيما أن كثير من الشعب المصري بسيط ويسعى إلى لقمة العيش مما أدى إلى انتشار الأسواق العشوائية بدءا من القاهرة وإنتهاءا بالمحافظات المصرية مرورا بالريف والصعيد .

وأضاف وزير التنمية المحلية:نسعى إلى وضع الحلول والقيادة السياسية علمتنا أننا نعمل وننفذ ثم الناس تنتقل وهذا ما نسعي إلى تحقيقة خلال الفترة المقبلة.

وأشار شعراوي، إلي أن وزارة التنمية المحلية معنية الأن بثلاث ملفات رئيسية وهي مبادرة حياة كريمة و الأسواق والمواقف العشوائية ونقاط الأطفاء ،بمقدار ١.٨ مليار جنيه.

وتابع وزير التنمية المحلية: نسعي إلى إنشاء أسواق رسمية ولكن مش معقول هنعمل أسواق فى كل قرية .لاسيما أن هذا المبلغ سيدعم ٥٢٨ مشروع ،وحتى الأن أتيح لنا مبلغ ٤٠٠ ملبون جنيه كبداية لعمل الاسواق وخلال ٣٠ يونيو نكون انتهينا من هذة الاسواق

أكد شعراوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على تفعيل الحراك والتعاون بين جميع الوزارات وذلك بهدف تحقيق الصالح العام، مضيفا: منذ توليت مسئوليتى وحريص على التعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاسيما أن رئيس اللجنة منذ الفصل التشريعي الأول يحرص على النقد البناء بهدف بناء الدولة المصرية .