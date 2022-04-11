/691444/تبدأ-7-مايو-محافظ-الدقهلية-يعتمد-جداول-امتحانات-الفصل-الدراسي-الثاني

أعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين ، جداول الامتحانات لكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسى الثاني على مستوى ادارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية للفصل الدراسي الثاني لعام 2021/2022 للمراحل التعليمية المختلفة والتي تبدأ في 7 مايو المقبل

دوت الخليج

وقال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم تحديد موعد الامتحانات بالمحافظة حيث تبدأ الامتحانات للمرحلة الابتدائية والإعدادية في 7 مايو وأما عن تحديد موعد الامتحانات للشهادة الاعدادية فسوف تبدأ في 14 من مايو واما عن امتحانات مدارس التعليم الفني فهي تبدأ بالتوازي مع بقية المراحل من يوم 7 مايو.

ضرورة الالتزام بالجدول الذى تم اعتمادة اليوم

وأشار الى أن محافظ الدقهلية وجه بضرورة الالتزام بالجدول الذى تم اعتمادة اليوم كما وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التربية والتعليم باهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مشيرا الى اهمية تنفيذ الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجم