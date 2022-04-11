خاص لـ دوت الخليج.. انضمام السفير عمرو حلمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

/691440/خاص-لـ-تحيا-مصر-انضمام-السفير-عمرو-حلمي-للجنة-العلاقات-الخارجية-بمجلس-الشيوخ

علم موقع دوت الخليج، بأن السفير عمرو حلمي، انضم للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمس الأحد عضوًا بمجلس الشيوخ، في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم محمود سيد محمود سيد الكردوسى.

دوت الخليج

اختصاصات لجنة لشئون الخارجية بمجلس الشيوخ

المادة 48 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على أن تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، بما يأتى:

- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة. - دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

- السياسة الخارجية للدولة.

- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.

- المؤتمرات الدولية.

- العلاقات الدولية.

- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج .

انضمام السفير عمرو حلمي للجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ

يذكر أن مجلس الشيوخ، في جلسته العامة يوم 28 فبراير الماضي، أعلن خلو مقعد النائب المعين بقرار من رئيس الجمهورية، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي وذلك بعد وفاته وألزم القانون أي نائب بأداء اليمين قبل مباشرة عمله، وفقا لما جاء في نص المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ.

وتنص المادة 39 على: يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

السفير عمرو مصطفى كمال حلمى، هو نجل العالم الجليل الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى السابق، ونقيب المعلمين السابق الذى وافته المنية فى 2008 عن عمر يناهز 86 عاما.