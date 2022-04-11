/691439/مسلسل-في-بيتنا-روبوت-2-الحلقة-9-سارة-تخدع-يوسف-بدواء-يحعله-متقلب-المزاج

شهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 9، خداع سارة “ليلى أحمد زاهر”، لزوجها يوسف “هشام جمال، بعد أن انفعل عليها بسبب شعوره بصدع شديد، ويطلب منها دواء فترفض، ثم تعطيه دواء يجعله حساسا ومتقلب المزاج.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2

يبدأ يوسف بالتصرف بغرابة فتارة يصبح عاطفيا ورومانسيا وتارة أخرى يصبح حساسا للغاية، الأمر الذي تبين عليه بشكل أكبر عندما ذهب إلى شركته فيتحدث مع سكرتيرته هدير ويسألها عن ملابسه لتخبره بأنه أنيق للغاية فيقرر زيادة مرتبها.

أما عن زوجة صديقه مهندس علاء، فتذهب له كعادتها للحديث عن مشاكلها مع زوجها، ليطلب تعينها على الفور بقسم موارد البشرية، وتنهتي الحلقة التاسعة من مسلسل في بيتنا روبوت عند ذلك الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

يعرض مسلسل «في بيتنا روبوت 2» يوميًا على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”، كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.

ويعد مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت 2

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .