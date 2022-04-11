القوات المسلحة تحتفل بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان 1443 هـ

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن ذكرى العاشر من رمضان إنتصاراً جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة فى إسترداد أرض سيناء المقدسة وأعاد لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها , وأنه سيظل يوماَ عظيماً فى تاريخ العسكرية المصرية العريقة يمتلئ بذكريات الفخر والنضال ، موجهاً التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين كانوا قدوة فى البسالة والفداء وأعلوا الإرادة الوطنية , مؤكداً أن رجال القوات المسلحة يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين فى مواقعهم يواصلون الليل بالنهار لتظل القوات المسلحة دائما درعاً قوياً لمصر تحمى أمنها القومى وتصون مقدساتها وسلامة أراضيها ، جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اللواء أح / وليد حموده عوض سلامة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى , خلال الإحتفال الذى نظمته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1443 هـ .

حيث بدأت مراسم الإحتفال بكلمة الدكتور / طارق عبد الحميد أحد كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف أكد فيها أن رجال الجيش المصرى البواسل سطروا صفحة مشهودة فى العاشر من رمضان ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين وصنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازاً يشهد به العالم أجمع ، حيث إستطاع الجيش المصرى فى هذا الشهر الكريم أن يضرب أروع الأمثلة فى تحدى الصعاب وتخطى المعوقات لإيمانهم الراسخ بنصر الله وإختتم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

حضر الإحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف .