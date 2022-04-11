محافظة الغربية يوجه بنقل المخلفات إلى المدفن الصحى بالسادات يوميا

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أسطول نقل المخلفات بنقل التراكمات من النقطة البديلة إلى المدفن الصحى بالسادات، وذلك بشكل يومى، لحين نهو الأعمال بمصنع التدوير، علماً بأن النقطة البديلة سوف يتم تجميلها خاصة وأنها ضمن مشروع تطوير كورنيش المحلة والمحور المرورى الجديد المؤدى إلى الطريق الدائرى المحلة - سمنود.





وأكدت محافظة الغربية، فى بيان اليوم الإثنين، حرصها على تطوير منظومة جمع وتدوير المخلفات الصلبة بالمحلة، مشيرة إلى أنها بدأت منذ عدة أشهر مشروع تطوير مصنع تدوير القمامة بالمحلة، بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة والذى شمل الانتهاء من تطوير وتجديد 4 خطوط للتدوير بالمصنع بقيمة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تركيب خط تدوير كورى جديد بطول 70 مترا وبطاقة تدوير20 طنا/ ساعة، ليصبح إجمالى قدرة التدوير بالمصنع تفوق القدرة المطلوبة لاستيعاب المتولد اليومى والمقدر بحوالى 700 طن/ يوم. وذكرت المحافظة أن وزارة التنمية المحلية كلفت الهيئة العربية للتصنيع بنقل التراكمات المتواجدة بالمصنع والتى كانت تقدر بحوالى 280 ألف طن، وكانت تعوق تركيب الخط الجديد وإنشاء بعض المبانى الخدمية بالمصنع، وقد تم رفع 230 ألف طن ومتبقى 50 ألف طن من التراكمات، إلى جانب المتولد اليومى الذى كان ينقل إلى المصنع والذى كان يعوق عمليات التطوير ويفوق قدرة عمليات نقل التراكمات، مما استلزم البحث عن نقطة بديلة لوضع المتولد اليومى لحين الانتهاء من نقل كافة التراكمات القديمة وتفريغ مصنع التدوير من أى تراكمات، وعليه فقد تم اختيار نقطة تبعد عن أقرب تجمع سكنى بمسافة لا تقل عن 2 كم لوضع المتولد اليومى من القمامة بشكل مؤقت لحين نهو أعمال نقل التراكمات وتركيب الخط الجديد والذى يستلزم شهرين فقط يتم بعدها استقبال المتولد اليومى بالمصنع وبدء تشغيله بطاقته الكاملة.

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