عاجل- تحذير مهم من غرفة السياحة للمعتمرين بشأن «الترانزيت»

جدة - نرمين السيد - ناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين فى أداء العمرة توخى الحذر من بعض البرامج الوهمية التى تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة، والتى تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين بعيدا عن الإجراءات المتبعة فى السفر لرحلات العمرة، من خلال بوابة العمرة المصرية.





وأكدت الغرفة، فى بيان اليوم، أن لجان وزارة السياحة التى تعمل على مدار الساعة فى كل منافذ السفر بالمطارات وبالتنسيق التام مع مختلف الأجهزة الأمنية بتلك المطارات خاصة شرطة الجوازات رصدت عددا من المواطنين حاولوا السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية، وبفحص جوازات وأوراق سفرهم تبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية، الذى صدر مؤخرا، والذى ينظم عملية السفر لأداء العمرة من خلال التسجيل فى البوابة.

وأضافت أن هذا القانون الغرض الأساسى منه ضمان سلامة المواطنين الراغبين فى السفر لأداء العمرة، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة، موضحة أن هناك بعض السماسرة والوسطاء يحاولون التحايل على هذا القانون بالسفر خارج تلك المنظومة عبر الترانزيت ببعض العواصم ثم السفر منها لأداء العمرة، مما يهدد حقوق هؤلاء المواطنين وعدم متابعتهم من خلال وزارة السياحة.

وأشارت إلى أن أكثر من 200 مواطن أعيدوا من المطارات والمنافذ الأيام الماضية، لاستكمال إجراءات السفر الصحيحة والقانونية عبر بوابة العمرة تنفيذا للقانون.

وأشادت الغرفة بالتعاون الوثيق بينها وبين وزارة السياحة لإنجاح منظومة العمرة وحماية حقوق المواطنين تطبيقا للقانون، كما أشادت بالجهد الكبير الذى تبذله لجان وزارة السياحة المتواجدة فى المنافذ والمطارات وأيضا سلطات الجوازات على مدار الساعة، لضمان تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.

وشددت على ضرورة تأكد المواطنين الراغبين فى السفر لأداء العمرة من أن إجراءات السفر تمت من خلال بوابة العمرة المصرية، ويمكن التأكد من ذلك عبر الموقع الإلكترونى لبوابة العمرة المصرية "https://umrah.eg/inquiries/pilgrims-query"، مؤكدة أن هذه المنظومة تحقق الكثير من الإيجابيات سواء بحماية حقوق المواطنين الراغبين فى أداء العمرة ومتابعتهم منذ سفرهم وحتى عودتهم سالمين، ومعاقبة المقصرين فى حقوق المعتمرين.