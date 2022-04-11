محافظ القليوبية يتفقد تطوير وتوسعة مدخل مدينة قليوب (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة قليوب من الطريق الزراعى حتى مزلقان روز اليوسف بطول حوالى 850 مترا، حيث تشمل أعمال التطوير توسعة الطريق من 6 أمتار إلى 13 مترا، بالإضافة إلى أعمال رصف وعمل بلدورات وتجميل وتشجير وذلك بتكلفة 3 ملايين جنيه.





وتفقد الهجان وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الإثنين، أعمال تطوير ميدان العاشر بقليوب، والذى يتم تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021-2022 للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، حيث تبلغ نسبة التنفيذ 90%، وجاءت أعمال تطوير الميدان فى إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالى للشوارع للقضاء على العشوائية والارتقاء بكل مدن وأحياء المحافظة. كما تشمل أعمال التطوير إنشاء جزيرة وسطى بطول 270 مترا، وعرض 21 مترا، بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية وأعمدة إنارة وتوفير مقاعد رخام للمواطنين، علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا بعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة إنارة وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك.

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