عاجل- السيدة انتصار السيسى: العاشر من رمضان سيظل رمزا للفخر والعزة والكرامة

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة انتصار السيسى فى منشور على صفحتها اليوم الإثنين: "كل عام وشعب مصر وقواته المسلحة بكل الخير، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، الذى جسد فيه أبناء الشعب المصرى ملحمة فداء للدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه".



وأضاقت: "سيظل هذا اليوم رمزا للفخر والعزة والكرامة، مكتوبا بحروف من نور فى قلب التاريخ، فما حققته قواتنا المسلحة من نصر مجيد سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية فى قهر المستحيل".