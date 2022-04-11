شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - هنأ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقوات المسلحة المصرية قيادة وضباطا وجنودا، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات العاشر من رمضان.





وأكد الإمام الأكبر، فى بيان اليوم الإثنين، أن ملحمة العاشر من رمضان، ستظل محفورة فى ذاكرة المصريين وقلوبهم، ووسام شرف على جبين جنودنا البواسل، الذين سطروا تاريخا حافلا بالعزة والكرامة، وضربوا المثل فى التضحية وبذل الدم من أجل استعادة تراب هذا الوطن دون التفريط فى شبر واحد من مصرنا الحبيبة. ودعا شيخ الأزهر جموع المصريين لاستلهام معانى التضحية وحب الوطن من ذكرى العاشر من رمضان، والاقتداء بجنودنا البواسل الذين قاموا بملحمة عظيمة أثناء صيامهم، بما يؤكد أن شهر رمضان دعوة للعمل وبذل الجهد والمشاركة الفاعلة فى بناء الوطن ونهضته ورفعته، سائلًا المولى، عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ مصر والأمة العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.

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