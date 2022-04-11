السفير المصرى بجوبا يلتقى نائبة رئيس جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - أكد معتز مصطفى عبد القادر، السفير المصرى لدى جنوب السودان، قوة ومتانة العلاقات الثنائية والتاريخية بين الدولتين، معرباً عن حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة التى تجمع الدولتين فى كل المجالات والاستمرار فى تقديم الدعم للأشقاء فى جنوب السودان.





جاء ذلك خلال لقائه مع نائبة رئيس جنوب السودان المعنية بموضوعات الشباب والمرأة ريبيكا جارانج، وأرملة الزعيم الجنوب سودانى الراحل جون جارانج، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المستقبلى بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة، خصوصا فى مجالات حقوق المرأة وتمكين الشباب والرياضة. كما استعرض السفير المصرى الإنجازات التى أحرزتها مصر، مؤخراً، فى مجال دعم وتمكين المرأة، مبرزاً بشكل خاص اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها فى كل نواحى الحياة، بجانب تأهيل الشباب وجهود الدولة فى هذا الشأن. من جانبها، أشادت نائبة رئيس الجمهورية الجنوب سودانية بمستوى العلاقات بين البلدين، معربةً عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية التى تجمعهما، وتقديرها للدعم الذى تقدمه مصر لأشقائها فى جنوب السودان. كما تباحث الجانبان حول إمكانية نقل التجارب المصرية فى مجالات المرأة والشباب والرياضة لجنوب السودان.

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