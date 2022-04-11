مدبولى: حريصون على التنسيق مع البورصة لتحقيق خطط الشمول المالى والاستثمارى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، بالشكل الذى يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص الحكومة على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية، وتبنى ودعم الخطط الطموحة التى تستهدف تحقيق الشمول المالى والاستثمارى، وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمى، لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.

من جانبه عرض رئيس البورصة المصرية عددا من المؤشرات المتعلقة بعمل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتى تضمنت تطور قيمة الطروحات كنتيجة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين فى السوق إثر جهود نشر ثقافة الاستثمار والادخار والترويج للبورصة، بما يخدم الشركات المقيدة والاقتصاد المصرى ككل، وكذا تطور قيمة استثمار المؤسسات فى البورصة المصرية، والذى يتطلب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة.

كما عرض الدكتور محمد فريد صالح أبرز ملامح خطة العمل المقترحة، والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقها، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مؤكدا أن الخطة تستهدف عددا من الآليات التى تسهم فى زيادة أعداد الشركات المقيدة، وأعداد المستثمرين للنهوض بسوق المال المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية والتوسع فى قدرتها على توفير التمويل لقطاعات اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مكون الاستثمار المؤسسى الحكومى فى سوق الأوراق المالية، وتطور الطروحات الحكومية كعنصر رئيسى فى زيادة أعداد المستثمرين فى السوق، فضلأ عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يساهم فى دعم خطط الدولة لإحراز أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

ـــــــــــ