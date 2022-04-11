/691432/على-فايز-يحلق-رأسه-تضامنا-مع-مرضي-شفاء-الاورمان-لسرطان-الاطفال-بالأقصر

كشف الاعلامى على فايز، عن باطلاق مبادرة لدعم الاطفال من مرضي السرطان داخل مستشفي شفاء الاورمان بالأقصر من خلال حلق رأسه تماما تضامنا مع الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفي المتخصصة في علاج الاورام بالمجان.

دوت الخليج

و اشتهر فايز بتقديم البرامج الإنسانية وبرامج المسابقات ، قضي بضعة ساعات مع الاطفال ووزع عليهم الألعاب والهدايا بمناسبة شهر رمضان المبارك.

زيارته لمستشفي شفاء الاورمان هى الثالثة خلال ٦ سنوات

وأشار الإعلامي على فايز،الى أن زيارته لمستشفي شفاء الاورمان هى الثالثة خلال ٦ سنوات حيث يحرص على زيارة المستشفي ودعم المرضي ورسم الابتسامة على وجوههم، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به المستشفي في تقديم الخدمات الطبية بالمجان تماما مشيرا أن مبادرته بحلق شعر رأسه هو أقل دعم وتضامن يمكن أن يقدمه لاطفال المستشفي .

وجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان الشكر للاعلامي

من جانبه وجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان الشكر للاعلامي على فايز على مبادرته الرائعة ودعمه المستمر للمستشفي مؤكدا أن مثل هذه المبادرات ترفع الحالة المعنوية للمرضي مما ينعكس بشكل إيجابي على حالتهم الصحية.