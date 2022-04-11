/691431/مشروعات-مستقبل-وطن-بالجيزة-إطلاق-المعرض-الـ50-للأسرة-المصرية-بمنشأة-دهشور

استكمالًا لسلسلة معارض “الأسرة المصرية” التي يتم إقامتها تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وحزب مستقبل وطن ، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب محمد كمال مرعي أمين المشروعات بالأمانة المركزية للحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية أمين التنظيم بالمحافظة والمهندس أحمد العدل أمين المشروعات بمحافظة الجيزة، تم افتتاح المعرض رقم 50 بمنشأة القناطر بتنظيم مشترك بين أمانة الحزب بالبدرشين وجهاز تنمية المشروعات.

دوت الخليج

إطلاق المعرض الـ50 للأسرة المصرية بمنشأة دهشور

قال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنه فى إطار جهود أمانة الحزب لخدمة أهالي البدرشين بمختلف المجالات، بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ أمين عام مساعد الحزب والنائب فرج فتحي عضو مجلس الشيوخ، والنائب عماد الدرجلي والنائب نادر الخبيري والنائب حازم عويان أعضاء مجلس النواب، والمهندس أحمد العدل أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الجيزة، نظمت أمانة مركز البدرشين بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات معرض الأسرة المصرية بقرية منشأة دهشور.

أوضح هيكل، أن المعرض تضمن عرض السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة تحت إشراف أمانة الحزب بالبدرشين، وبحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز احمد صلاح فرج وحمدي حداد أمين الوحدة الحزبية بالقرية، عبدالتواب شهاب أمين التنظيم بالقرية، أحمد الماحي أمين مساعد الحزب بالقرية، وأعضاء الوحدة الحزبية بالقرية شريف الديب وشريف إسماعيل وصابر المليجي وعمار محمد.

أكد أمين الحزب، أن المعرض المقام تحت رعاية أمانة شئون المشروعات بمحافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات، لاقى إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين واشادة الحاضرين بالمعرض ودوره الخدمى فى توفير السلع بأسعار مناسبة، كاشفًا استمرار أمانة الحزب في تجهيز المعارض لخدمة أهالينا بمركز البدرشين الفترة القادمة.

يأتي المعرض الخمسين للأسرة المصرية ضمن خطة أمانة شئون المشروعات بالجيزة بقيادة المهندس أحمد سمير العدل لتنظيم سلسلة معارض بأنحاء محافظة الجيزة للتخفيف على المواطنين. ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.