/691428/مكتوب-عليا-الحلقة-9-عقد-خطبة-هنادي-مهنا-على-عمرو-عبد-الجليل

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9، أحداث شيقة ومثيرة بدأت بعلاقة روقة “أيتن عامي”، بسلمي “هنادي مهنا”، التي ستطلب منها أن تقوم بتوصيلها للمنزل بعدما تركه جلجل “أكرم حسني”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9

كما رصدت الحلقة التاسعة من مسلسل مكتوب عليا، محاولة اكتشاف بدوي “عمرو عبد الجليل”، لحقيقة جلجل من خلال وضعه في اختبار صعب، وذلك أثناء زيارة جلجل لـ بدوي في مكتبه، ويتوتر جلجل لهذا الأمر بسبب عدك ظهور أي كتابه على يده تخبره بحدوث ذلك.

تطور علاقة هنادي مهنا وأيتن عامر

وينتقل المشهد إلى سلمي التي ذهب إلى منزل روقة، اذ يتبادلان أطراف الحديث حول جلجل، لتكتشف هنادي مهنى أن روقة واقعة في حب جلجل كما أنهم شبه مرتبطين وفقا لما بينته روقة لسلمي، فيظهر على الأخيرة علامات الحزن والحصرة.

جلجل ينقذ بدوي للمرة الثالثة

يواصل جلجل عمليات انقاذه لبدوي، اذ يخبره بشراء الشركة العالمية، ومن هنا يكتشف أن مساعده هو الذي يخونه ويتعاون مع منافسه، ومن ثم يقوم بدوي بإهداء جلجل ساعة هدية لكنه يرفض.

يذهب جلجل وروقة الي حفل بدوي، وهناك تظهر سلمى بملابس أنيقة، ويقنع بدوي روقة بالعمل معه في الشركة لكنها لازالت مترددة، لكنه يحاول تشتيت انتبهاها ليترك مساحة لجلجل وسلمى للحديث معا، اذ أنه سيكشف له بأنه روقة ليست حبيبته بل هي ابنة خالته فقط.

خطوبة سلمى من بدوي

تنتهي الحلقة بكلمات جديدة على يد جلجل الذي يذهب مسرعا الى مكتب بدوي بعدما علم بأن سلمى ستكون متواجده به، فيجد روقه تبلغه أنها ستذهب للعمل مع بدوي، فيصطحبها معه، في حين يحاول بدوي التلاعب بسلمي والتقرب منها في ظل غياب جلجل، الذي يرافق روقه في سيارته للذهاب إلى مكتب بدوي، فيجدها تقرأ الفاتحة مع بدوي.

جدير بالذكر أنه يشارك في بطولة مسلسل مكتوب عليا أكرم حسني، بجانب عدد من النجوم منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا التي تقدم دور موظفة في البنك، يعجب بها أكرم حسني بمجرد رؤيته لها في البنك، ويحاول أن يتقرب منها بأي طريقة.