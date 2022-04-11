ضمن «حياة كريمة»..محافظ أسيوط يدشن إنشاء المركز الطبي الشامل بأبوكريم

/691426/ضمن-حياة-كريمةمحافظ-أسيوط-يدشن-إنشاء-المركز-الطبي-الشامل-بأبوكريم

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، بدء أعمال إنشاء المركز الطبي الشامل بقرية عرب أبوكريم التابعة لمركز ديروط وسط فرحة الأهالي ، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويتضمن تجهيز المركز بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة .

دوت الخليج

الجولة جاءت بمشاركة النائب حمادة زين قرشي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب حمادة زهيرى عضوا مجلس النواب والمهندس محمد عادل دياب المدير التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس حازم سيد منسق عام المشروعات والمهندس أحمد مصطفى المشرف على تنفيذ مشروعات الوحدات الصحية بمركزي ديروط ومنفلوط والمهندس أحمد ممدوح المشرف على تنفيذ مشروعات مراكز الشباب بمركزي ديروط ومنفلوط ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

لقاء العشرات من أهالي القرية الذين رحبوا بالمحافظ ومرافقوه

و بدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم للقرية بلقاء العشرات من أهالي القرية الذين رحبوا بالمحافظ ومرافقوه وسط استقبال كبير من الاهالي الذين بادروا بترديد هتافات "دوت الخليج" و"تحيا السيسي" كما رددوا النشيد الوطني موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة واهتمامه بأهالي قرى الصعيد .

أعلن الأهالي تبرعهم بقطعة أرض لتضاف على مساحة الوحدة الصحية القديمة بالقرية

كما أعلن الأهالي تبرعهم بقطعة أرض لتضاف على مساحة الوحدة الصحية القديمة بالقرية حتى يمكن إنشاء مركز طبى شامل لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال المحافظ أن المركز الطبي الشامل بقرية أبوكريم سيجرى تنفيذه بتكلفة 36 مليون جنيه ويتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة اسعافات أولية ومتابعة حمل ويحتوى الدور الأول علوى على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثانى العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والادارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر معلنًا دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات.