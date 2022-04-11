/691424/الأنبا-باسيليوس-يستقبل-الأنبا-يوسف-أبو-الخير-في-رياضة-الصوم-الأربعيني-بكاتدرائية-يسوع-الملك
أكد المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشيّة سوهاج للأقباط الكاثوليك.
دوت الخليج
جاء ذلك في إطار رياضة الصوم الأربعيني المقدس، المقامة في الفترة من العاشر، وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.
بدأت الرياضة بالقداس الإلهي
وشارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وشعب الرعية المبارك. بدأت الرياضة بالقداس الإلهي، ثم أعطى صاحب النيافة الأنبا يوسف العظة بعنوان "التجربة".
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