/691423/مسلسل-سوتس-بالعربي-يتعرض-لأزمة-بسبب-ملابس-أسر-ياسين-وأحمد-داود

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أزمة مسلسل سوتس بالعربي

جاء ذلك وفقال لبيان أصدره مكتب المحامي كمال شعيب، جاء فيه: “يعلن المكتب بصفته المستشار القانونى لشركة أورنجسكوير الرائدة في تجارة البدل والملابس الرجالى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة تي فيجين للإنتاج الإعلامي والتي يمثلها السيد طارق الجناينى منتج مسلسل (سوتس بالعربي) حيث حصلت تلك الشركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل مسلسل (سوتس بالعربي) المذاع حاليا على قناة (سى بى سي)، وذلك دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 2 مليون و700 ألف جنيه مصري تقريبا، وأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية، ضد ممثل الشركة سالفة الذكر فضلا عن تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى وقف عرض المسلسل حتى حصول شركة أورنجسكوير على كامل حقوقها، عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها”.

أبطال مسلسل Suits بالعربي

مسلسل«Suits بالعربي» بطولة الفنان آسر ياسين، الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، ريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وهو مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

مواعيد مسلسل Suits بالعربي الحلقة 9 في رمضان

يُعرض مسلسل Suits بالعربي على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا، كما يُعرض على قناة OSN يا هلا الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى الساعة 10 مساءً، فضلًا عن منصتي Watch It و OSN+.