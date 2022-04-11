/691422/ضمن-حياة-كريمة-الكشف-على-١٧٤٠مواطنا-خلال-قافلة-طبية-بمركز-ايتاى-البارود

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات علي مدار يومين بقرية جنبواى بمركز ايتاى البارود أسفرت عن الكشف على ١٧٤٠ مواطناً من أهالي القرية، والتي تأتي فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياه كريمة" وتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف القوافل الطبية المجانيةوتقديم الخدمات الصحيةالمتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبيةبالقرى والعزب والنجوع .

دوت الخليج وضمت القافلة عيادات متنقلة بمختلف التخصصات الطبية تم خلالها الكشف على ( ٤٢٥ حالة باطنة - ٢٧٩ حالة أطفال- ٢٠٧ حالة جراحة - ١٧٥ حالة مسالك - ٢٥٣ حالة عظام - ٢٥ أسنان- ٤٥ حالة تنظيم الأسرة - ٢٠٩ حالةوأنف وأذن- ١٢٢ حالة نسا وتوليد. التحاليل الطبية اللازمه والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان كما تم عمل التحاليل الطبية اللازمه والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية . كما ضمت القافلة عيادات الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجان لعمل تقارير العلاج على نفقة الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن «حياة كريمة».. الكشف على ١٧٤٠مواطناً خلال قافلة طبية بمركز ايتاى البارود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.