الضرائب توقع بروتوكولاً مع الغرف التجارية لتحديد قواعد تحصيل ضريبة مشغولات الذهب والفضة

/691421/الضرائب-توقع-بروتوكولا-مع-الغرف-التجارية-لتحديد-قواعد-تحصيل-ضريبة-مشغولات-الذهب-والفضة

دوت الخليج

وأشار " عبد القادر " إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار سعى المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ،وإيماناً بمسئولية المصلحة فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة ،وكذلك إيماناً من شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بوطنية أبنائهما وحرصهما على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة .

الضرائب توقع بروتوكولاً مع الإتحاد العام للغرف التجارية لتحديد قواعد تحصيل ضريبة مشغولات الذهب والفضة

ومن جانبه قال " هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات " إنه في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، تم توقيع هذا البروتوكول ، معربًا عن شكره لرئيس المصلحة والعاملين القائمين على إعداد هذا البروتوكول لما بذلوه من جهد ، وأبدوه من تعاون ومرونة وحرص على تطبيق القانون ، قائلًا إن هذا التعاون ليس جديد عليهم ، لأن هذه ليست المرة الأولى للتعاون المشترك بين المصلحة والشعبة ، ولكن سبق وتم التعاون من قبل .

ومن الجدير بالذكر أنه حضر توقيع البروتوكول من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة، والأستاذ علاء عيسى رئيس قطاع البحوث والدراسات الضريبية ، والدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ ، والأستاذة شاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية ، والدكتور معوض خليل مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة ، ومن جانب شعبة الذهب والمجوهرات كل من لطفى محمد منيب نائب رئيس الشعبة، ولوسيان لطيف المحاسب والمستشار القانوني للشعبة ، وأسامة الجلا سكرتير عام الشعبة.