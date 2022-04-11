/691420/محافظ-المنيا-يتفقد-أعمال-الرصف-بشارع-خالد-بن-الوليد-بحي-غرب

كشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، عن بدء أعمال رصف شارع خالد بن الوليد بعزبة شاهين بحي غرب مدينة المنيا، ضمن المشروعات المركزية المدرجة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ أعمال الرصف لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن، وفقا لرؤية الدولة "الجمهورية الجديدة".

دوت الخليج

رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، محمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة.

كما تابع "القاضي" ، مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، مشدداً على الالتزام بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة وواضحة للمستهلكين، بالإضافة للتأكد من جودة المعروضات، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أعمال تطوير سور وممشى ترعة الإبراهيمية على طريق مصر أسوان بمدينة المنيا

ايضا تفقد "القاضي" أعمال تطوير سور وممشى ترعة الإبراهيمية على طريق مصر أسوان بمدينة المنيا، موجها بالمتابعة الدورية لرفع أعمال الاشغالات وإجراء أعمال الصيانة الدورية والنظافة، كما تفقد المحافظ، موقف سيارات المنيا الجديدة بجانب مستشفي المنيا الجامعي، لبحث مقترح توفير موقع بديل لتلك السيارات لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والقضاء على العشوائية.