محافظ البحيره يستقبل اللواء عصام الجمل مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحهً

/691418/محافظ-البحيره-يستقبل-اللواء-عصام-الجمل-مساعد-رئيس-أركان-حرب-القوات-المسلحه

استقبل اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بمكتبه اليوم اللواء أ.ح عصام الجمل - مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى مستهل جولة لمتابعة عدد من الأعمال والمشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية الابعادية بمركز دمنهور.

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ورحب اللواء المحافظ باللواء مساعد رئيس الاركان مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والهيئة الهندسية فى الإشراف على كافة المشروعات الجارية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة، مؤكدا على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم .

أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي

جاء ذلك بحضور حازم الأشموني - السكرتير العام ، واللواء محمد شوقي بدر ، السكرتير العام المساعد، و اللواء/ أحمد الكرداني - مسئول ومنسق المبادرة الرئاسية ومسئولي المبادرة بالمنطقة الشمالية والعميد أ.ح / أمجد البنا - المستشار العسكري للمحافظة.