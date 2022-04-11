/691417/أرقام-كارلوس-كيروش-مع-منتخب-مصر-بعد-أنتهاء-رحلته-مع-الفراعنة

انتهت رحلة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب مصر، مساء امس الأحد، بعد إعلان اتحاد الكرة رسميا عدم تجديد عقده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتولى كيروش مهمة تدريب المنتخب المصري يوم 8 سبتمبر الماضي، خلفا لحسام البدري ليقود الفراعنة في بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية.

وقاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة، حقق خلالها 11 فوزا مقابل 6 تعادلات انتهت مباراتان منها بالفوز بركلات الترجيح ومثلهما بالخسارة بنفس الطريقة، بجانب 3 هزائم.

وأحرز الفراعنة تحت قيادة كارلوس كيروش 40 هدف، مقابل استقبال شباك الفراعنة 26 هدف.

رحيل كيروش عن تدريب المنتخب

وكان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، منح المدرب البرتغالي على راحة سلبية لحين الفصل في شكوى مصر للفيفا لإعادة مباراتها مع منتخب السنغال المؤهلة لكأس العالم 2022.

فشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

محمد صلاح يلمح بالإعتزال دولياً

وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب"

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".

وزير الرياضة يقطع حديث صلاح عن الظهور الأخير

وجاء حديث محمد صلاح بتعبيرات ندم وحسرة، والتي اشارت في تعبيراته أنه اللقاء الأخير أو التواجد الأخير، والتي جاءت بكلمات وداع وليس تشجيع.

وقطع وزير الشباب والرياضة حديث محمد صلاح عن فترته مع المنتخب، والتي تبين أنه يودع الفريق، كما يبين في الفيديو التي نشرته موقع وزارة الشباب والرياضة على قطع وحذف بعض الكلمات من حديث صلاح في النهاية.