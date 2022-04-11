/691416/النائب-السيد-جمعة-ينتقد-انتشار-المواقف-العشوائية-بالإسكندرية-ويطالب-بتنظيم-أماكن-وساحات-الانتظار-بالمحافظة

انتقد النائب السيد جمعة عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، انتشار الساحات والمواقف العشوائية بالمحافظة، والتي سيطرت بشكل كبيرة للغاية على معظم الأماكن العامة، مطالبًا بضرورة وجود رؤية واضحة وحل شامل للتعامل مع هذا الملف، إضافة إلى حصر شامل لجميع المواقف العشوائية، من أجل التعامل معها والتصدي لتلك الظاهرة.

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وطالب «جمعة»، بضرورة تفعيل قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، للتغلب على الانتشار الواسع للمواقف العشوائية، لافتًا إلى أنه بعد إصدار القانون كانت هناك آمال للقضاء على الظاهرة، غير أنها لاتزال تؤرق الشارع السكندري إلى الآن.

النائب السيد جمعة ينتقد انتشار المواقف العشوائية بالإسكندرية

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أنه بصدور قانون تنظيم أماكن وساحات الانتظار كان من المنتظر أن يكون هناك عائدًا كبيرًا على الدولة من خلال المتحصلات الواردة من تحويل المواقف العشوائية إلى موقف رسيمة، غير أن هذا الأمر أيضًا لما يتحقق، مضيفًا أنه لم يتم القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية، ولا حتى تحقيق العائد الإقتصادي المرجو.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن انتشار المواقف العشوائية لها آثار كارثية أخرى، سواء على مستوى حالة الاختناق المروري التي يتسبب فيها، أو انتشار السيارات والمركبات غير المرخصة، استغلالًا لحالة الفوضى.

وشدد نائب الاسكندرية، على ضرورة تحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظة، وتقنين المواقف العشوائية وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، فضلًا عن ضرورة تطوير ساحات الانتظار بمختلف المحافظات.

وطالب «جمعة»، بضرورة وضع ضوابط ومعايير لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية ومنع حدوث أي مخالفات بشأن تحصيل الرسوم، وإصدار توجيهات قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن هذه الإجراءات سوف تسهم في القضاء بشكل مباشر على المواقف العشوائية، وكذلك تحقيق عائدا للدولة.