/691411/مستغرب-ان-في-ناس-بتتمناله-الموت-حسني-شتا-يثير-الجدل-بسبب-كلبه

يواصل الفنان حسني شتا إثارة غضب وسخرية الجمهور بسبب كلبه الذي أعلن منذ أيام تعرضه لحادث نقل على إثره المستشفى، وأشار إلى أنه لم يستطع ان يكون بجانبه بسبب انشغاله بالتصوير، وهذا يؤلم قلبه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أزمة حسني شتا بسبب كلبه

قابل الجمهور هذا الأمر بتفكير مختلف، فمنهم من دعا له بالشفاء، ومنه ما دعي عليه ساخرين من حسني شتا وواصفين بالتافه، ليرد عليه الفنان من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا شفاء كلبه: “الحمدلله الكلب بتاعي عمل عمليه وهيكون بخير ..شكرا لكل القلوب الرحيمه”.

وتابع: “مستغرب من بعض التعليقات اللي وصلت انها بتتمناله الموت ..!! في حين انا بتمنلهم قلوبهم يكون فيها رحمه ..الحيوان روح خلقها ربنا وهو مسئول مني والناس اللي بتقعد تقول ما انت شوف الانسان المحتاج واللي واللي .. هو حضرتك عارف انا بعمل ايه !!! الحمدلله انا متربي ان قلبي يكون فيه خير تجاه الارواح اللي خلقها ربنا .. حبيت اطمن كل الناس اللي بعتتلي واللي كان رد فعلهم كله انسانيه ..شكرا ليكم مره تانيه تسلموا يااخواتي”.

حسني شتا يعلن تعرض كلبه لحادث

وكان قد حسني شتا عبر موقع فيسبوك منذ يومين: “الكلب بتاعي وقع من البلكونه في اسكندريه وانا دلوقتي في مدينه الانتاج الاعلامي في القاهره بصور وهيروح المستشفي لانه مصاب اصابات خطيره .. ممكن تتمنوله الشفاء لاني تايه وقلبي وجعني ومتوتر جدا ومش عارف اعمل ايه”.

حسني شتا في الاختيار 3

يذكر أنه يشارك حسني ستا في بطولة مسلسل الاختيار 3 بدور ظابط، بجانب كلا من ياسر جلال وأحمد السقا، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، خالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف وهم محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، وشريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام.