«مستقبل وطن» يتولى صيانة أعمدة الإنارة بمرفق إسعاف الوراق 

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قال سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بالوراق، إن الوحدة الحزبية بطناش برئاسة محمود عبدالرحمن حجازى وأمين التنظيم أحمد عبد اللطيف عبد البر، قامت بصيانة أعمدة الإنارة وصيانة مفاتيح الكهرباء الخاصة بمرفق إسعاف الوراق.

دوت الخليج

وحدة طناش الحزبية تتولى صيانة أعمدة الإنارة بمرفق إسعاف الوراق

جاء ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، حيث تولت أمانة الوحدة الحزبية بطناش صيانة أعمدة الإنارة بمرفق إسعاف الوراق.

وأكد أمين الحزب، أن رجال الإسعاف لايتاخرون عن احد وبمجرد وردود معلومات للوحدة الحزبية بطناش تحرك على الفور أمين الوحدة محمود عبدالرحمن حجازى وأمين المتابعة والتواصل الاجتماعي هشام الزمر وإحضار كهربائي والمفاتيح والاسلاك واللمبات وتمت الصيانة وعزل الأسلاك والتأكيد على كل الوصلات الخاصة بالمرفق.

وأكد محمود عبدالرحمن حجازى امين وحدة طناش وهشام الزمر امين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالوحدة، أن هذا واجب حتمي للحزب ونحن سعداء بتكليف مدير مرفق إسعاف الوراق لنا بهذا الأمر وهذا دليل بفضل الله على قرب الحزب من المواطن والمؤسسات.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".