/691430/الرئيس-السيسي-يهنئ-الشعب-المصري-بذكري-انتصارات-العاشر-من-رمضان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى انتصار العاشر من رمضان، والتي تذكر بأسمى معاني الوفاء والفداء والتضحية الوطنية، بحسب ما ذكر.

دوت الخليج

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على «فيس بوك»: نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستوراً ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن.

الرئيس السيسي يحيى انتصار العاشر من رمضان

وتوجه رئيس الجمهورية للشعب المصري بأسمى آيات التهنئة والتحية بمناسبة تلك الذكرى المجيدة، داعياً الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، ووفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام.