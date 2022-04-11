/691429/تعرف-على-مواعيد-عمل-السجل-المدني-في-رمضان-2022

يبحث العديد من المواطنين، عن مواعيد العمل داخل كافة المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المعظم، حيث أنه من المعروف أن معظم المؤسسات يختلف بها وقت العمل في شهر رمضان مقارنة بالشهور الأخري.

دوت الخليج

مواعيد عمل السجل المدني في شهر رمضان 2022، تصدرت تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا لأنه الجهة الرسمية الوحيدة التي يستخرج مها المواطنين جميع الأوراق الرسمية للمصريين.

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2022 مصر

ووفقا لما حدته الحكومة، فإن السجل المدني يبدأ العمل بداخله خلال شهر رمضان الساعة 9 صباحا علي أ ينتهي العمل الساعة 3 عصرا، وذلك طوال أيان الأسبوع بدءا من السبت حتي الخميس، ويوم الجمعة هو يوم الإجازة.

خدمات يقدمها السجل المدني

السجل المدني يقدم العديد من الخدمات المهمة والتي لا غني عنها، فعلي سبيل المثال يمكنك استخراج بطاقتك الشخصية، أو قيد ميلاد عائلي، أو قيد وفاة، وغيرها من الوثائق الرسمية المهمة.

مواعيد عمل السجل المدني في الأوقات العادية

الجدير بالذكر، أن مواعيد العمل بالسجل المدني قبل شهر رمضان، كانت علي فترتين، الفترة الأولي من الساعة 8صباحا وحتي الساعة 2:30ظهرا.

بينما الفترة الثانية يبدأ العمل بها من الساعة 3:30حتي الساعة 9مساء.

مواعيد العمل في رمضان 2022

هذا ويتساءل الكثير من المواطنين عن مواعيد العمل في رمضان 2022، لمعرفة مواعيد العمل في المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات الأخري، بالإضافة إلي مواعيد عمل المقاهي والمدارس والمحال العامة، نتجية التغيرات الكبيرة بشأن إصدار مواعيد مختلفة في شهر رمضان، الأمر الذي حث علي معرفة مواعيد العمل في هذا الشهر المبارك.

مواعيد عمل الموظفين خلال شهر رمضان

تم تخفيض عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المعظم، ليكون بداية العمل في بدايته بالقطاعات الحكومية من الساعه 9 صباحا وحتى 2 مساءا ، وهذا الأمر غير ملزم على القطاع الخاص حيث يكون له قواعده وقوانينه الخاصة به.

مواعيد المدارس في رمضان

بينما مواعيد المدارس في رمضان، فأعلنت وزارة التربية والتعليم عن التزامها بما تم تحديده سابقا دون تغيير .