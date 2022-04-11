/691343/ننشر-جدول-امتحان-العملي-للصف-الخامس-الإبتدائي-الترم-الثاني-2022

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، خاصة مع قرب انتهاء الدراسة لهذا العام.

دوت الخليج

وأعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات عن المواعيد النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي من المقرر انطلاقها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

امتحان العملي للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

ويرصد موقع دوت الخليج الخريطة الزمنية لامتحانات الصف الخامس الابتدائي ضمن الفصل الدراسي الثاني 2022.

البداية مع محافظة القاهرة، وجاء جدول الامتحانات كالتالي:

- السبت 7 مايو (لغى عربية - تربية دينية) - الإثنين 9 مايو (الرياضيات - دراسات اجتماعية) - الأربعاء 11 مايو (لغة إنجليزية - علوم)

محافظة الجيز ة

- السبت 7 مايو ( تربية دينية) - الإثنين 9 مايو (رياضيات- دراسات اجتماعية) - الأربعاء 11 مايو (لغة إنجليزية - علوم)

محافظة الإسكندرية

- السبت 7 مايو ( لغة عربية - تربية دينية) - الأحد 8 مايو (دراسات اجتماعية) - الإثنين 9 مايو (رياضيات) - الثلاثاء 10 مايو (لغة أجنبية) - الأربعاء 11 مايو (علوم)

الغربية

- السبت 15 مايو (لغة عربية - خط وإملاء) - الأحد 15 مايو (علوم - لغة أجنبية) - الإثنين 16 مايو (رياضيات - تربية رياضية) -الثلاثاء 17 مايو (دراسات اجتماعية)

كفر الشيخ

تمتد المتحانات على مدار 3 أيام، حيث تبدأ من السبت 7 مايو، وتنتهي في الثلاثاء 9 مايو.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت في وقت سابق عن الخريطة الزمنية لامتحانات نهاية العامة لجميع المراحل التعليمية.

وجاءت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 لتنطلق في 7 مايو المقبل، وذلك مراعاة لشهر رمضان وعيد الفطر.

كما من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في نفس التاريخ وهو 7 مايو ولمدة سبعة أيام، أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الفنية، فتبدأ في 24 مايو بالنسبة للامتحانات النظرية، و11 يونيو بالنسبة للامتحانات العملية.

وتحدد كل محافظة موعد انطلاق الامتحانات، في ضوء الجدول الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم.

وفيما يخص امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، فقد تقرر، وفقًا لما أعلنت عنه الوازارة عن بدئها في 11 يونيو.