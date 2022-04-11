الأرصاد الجوية : انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حتى آخر الأسبوع والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين وحتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت خريطة التبنؤات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستنخفض من غدا وحتى نهاية الأسبوع ، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة على سبيل المثال بالقاهرة لـ 25 و الصغرى تصل 14 درجة، والسواحل الشمالية تصل العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس . وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 14 .

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