مقابلة السفير المصري لدى جنوب السودان مع نائبة رئيس الجمهورية بجنوب السودان

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، نائبة رئيس جنوب السودان المعنية بموضوعات الشباب والمرأة "ريبيكا جارانج" وأرملة الزعيم الجنوب سوداني الراحل "جون جارانج"، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة القادمة، خاصةً في مجالات حقوق المرأة وتمكين الشباب والرياضة.

أكد السفير عبد القادر خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات الثنائية والتاريخية بين الدولتين، معرباً عن حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع الدولتين في كافة المجالات والاستمرار في تقديم الدعم للأشقاء في جنوب السودان. كما استعرض السفير المصري الإنجازات التي احرزتها مصر مؤخراً في مجال دعم وتمكين المرأة، مبرزاً بشكل خاص اهتمام السيد رئيس الجمهورية بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة نواحي الحياة، بجانب تأهيل الشباب وجهود الدولة في هذا الشأن.

من جانبها، أشادت نائبة رئيس الجمهورية الجنوب سودانية بمستوى العلاقات بين البلدين، معربةً عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية التي تجمعهما، وتقديرها للدعم الذي تقدمه مصر لأشقائها في جنوب السودان. كما تباحث الجانبان حول إمكانية نقل التجارب المصرية في مجالات المرأة والشباب والرياضة لجنوب السودان.