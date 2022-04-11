الرئيس السيسى يهنىء الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستوراً ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: أتوجه للشعب المصري بأسمى آيات التهنئة والتحية بمناسبة تلك الذكرى المجيدة، وداعياً الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، ووفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام.