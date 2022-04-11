عاجل- السيسى يهنئ المصريين بذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نستقبل فى مثل هذا اليوم من كل عام فى شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معانى الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستوراً ومنهجا فى بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقى ورخاء الوطن".

وأضاف الرئيس: "أتوجه للشعب المصرى بأسمى آيات التهنئة والتحية بمناسبة تلك الذكرى المجيدة، وداعياً الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، ووفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام".