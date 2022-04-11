ترتيب جدول الدوري الإنجليزي موسم 2022

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين ليفربول ومانشيستر سيتي، أمس الأحد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي والتي تم اعتبارها مباراة الموسم بين متصدر الترتيب والوصيف بسبب فارق النقطة الوحيدة بين الخصمين.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل.

ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشسترسيتي 47 نقطة

ليفربول 73 نقطة

تشيلسي 62 نقطة

توتنهام 57 نقطة

أرسنال 54 نقطة

وست هام 51 نقطة

مان يونايتد 51 نقطة

وولفرهامبتون 49 نقطة

ليسترسيتي 40 نقطة

كريستال بالاس 37 نقطة

برايتون 37 نقطة

أساون فيلا 36 نقطة

ساوثهامبتون 36 نقطة

نيوكاسل يونايتد 34 نقطة

ليدز يونايتد 33 نقطة

إيفرتون 28 نقطة

بيرنلي 24 نقطة

واتفورد 22 نقطة

نورويتش 21 نقطة.

محمد صلاح ينقذ ليفربول من خسارة الدوري أمام السيتي

سجل السيتي الهدف الأول بعد أن سدد كيفين دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصدمت في قدم فابينيو ثم ارتطمت في القائم الأيسر وسكنت الشباك فيما تعادل الريدز بعد أن مرر أندرو روبيرتسون تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ومررها ترينت أرنولد من لمسة واحدة من على القائم الثاني لديوجو جوتا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة في المرمى بسهولة.

وأحرز جيسوس الهدف الثاني للسيتي بعد أن ارسل جواو كانسيلو تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لجيسوس داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين الذي سددها بمهارة في الشباك فيما سجل ساديو ماني التعادل للريدز بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كانسيلو، ستونز، لابورت، كايل وواكر.

وسط الملعب: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا.

الهجوم: فودين، جيسوس، ستيرلينج.