جدة - نرمين السيد - وتتضمن المرحلة جميع أحياء مدينة الخارجة، والتى تنطبق عليها الشروط الفنية لتوصيل الغاز، وأوضح المحافظ أنه تم اليوم بالفعل البدء فى أعمال جسات التربة بشارع طلعت ضرغام.
وأضاف محافظ الوادى الجديد أن المرحلة الأولى من المشروع شملت التعاقد مع 6200 عميل من إجمالى 7000 عميل مستهدف، بالإضافة إلى تحويل أكثر من 300 سيارة أجرة وملاكى وعدد من السيارات الحكومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الوادى يعلن بشرى لـ أهالى الخارجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.