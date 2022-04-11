محافظ الوادى يعلن بشرى لـ أهالى الخارجة

جدة - نرمين السيد - وتتضمن المرحلة جميع أحياء مدينة الخارجة، والتى تنطبق عليها الشروط الفنية لتوصيل الغاز، وأوضح المحافظ أنه تم اليوم بالفعل البدء فى أعمال جسات التربة بشارع طلعت ضرغام.

وأضاف محافظ الوادى الجديد أن المرحلة الأولى من المشروع شملت التعاقد مع 6200 عميل من إجمالى 7000 عميل مستهدف، بالإضافة إلى تحويل أكثر من 300 سيارة أجرة وملاكى وعدد من السيارات الحكومية.