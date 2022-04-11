/691391/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-أمام-بنفيكا-فى-دوري-أبطال-أوروبا

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لمباراته القادمة أمام نظيره بنفيكا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما كان ليفربول قد تفوق في مباراة الذهاب، بثلاثية مقابل هدف، على ملعب دا لوز، معقل الفريق البرتغالي بمدينة لشبونة، ليضع قدم أولى في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول والسيتي

واستمر مانشيستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بعد التعادل مع ليفربول وصيف الترتيب برصيد 73 نقطة بعد التعادل الذي سيطر على المباراة التي أقيمت بين الفريقين ليقترب السيتي من حسم البريميرليج على حساب رفاق محمد صلاح.

محمد صلاح ينقذ ليفربول من خسارة الدوري أمام السيتي

سجل السيتي الهدف الأول بعد أن سدد كيفين دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصدمت في قدم فابينيو ثم ارتطمت في القائم الأيسر وسكنت الشباك فيما تعادل الريدز بعد أن مرر أندرو روبيرتسون تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ومررها ترينت أرنولد من لمسة واحدة من على القائم الثاني لديوجو جوتا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة في المرمى بسهولة.

وأحرز جيسوس الهدف الثاني للسيتي بعد أن ارسل جواو كانسيلو تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لجيسوس داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين الذي سددها بمهارة في الشباك فيما سجل ساديو ماني التعادل للريدز بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كانسيلو، ستونز، لابورت، كايل وواكر.

وسط الملعب: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا.

الهجوم: فودين، جيسوس، ستيرلينج.