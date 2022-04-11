/691390/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباريات دوري أبطال أسيا.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
يخوض القوة الجوية ضد مومباي سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.
يخوض الريان ضد الهلال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.
يخوض فريق الشباب ضد الجزيرة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً.
يخوض الفيصلى ضد السد ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً.
يخوض فريق الشارقة ضد استقلال دوشنبه، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
رايو فاليكانو فالنسيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قتوات beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بولونيا ضد سامبدوريا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعةالساعة 8:45 مساءً.
مواعيد مباريات الدوري التركي
يخوض أنطاليا سبور ضد هاتاي سبور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
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