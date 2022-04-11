«إنشاء مسجد ودار مناسبات أسفل محور الفريق كمال عامر» علي طاولة دينية الشيوخ.. اليوم

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تعقد الجنة الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر ، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشأن إنشاء مسجد ودار مناسبات أسفل محور الفريق كمال عامر (محور ترعة الذمر) بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج

إنشاء مسجد ودار مناسبات أسفل محور الفريق كمال عامر بالجيزة

وكان قد وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، أمس، على تقرير اللجنة الدينية الخاص باقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف" بشأن التفسير والمصحف والموسوعة الحديثية "، وقرر إحالته إلى الحكومة.

قال الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن الاقتراحات التي قدمها، تتعلق بإعداد تفسیر جامع بعنى بتفسير "القرآن الكريم"، وطباعة "المصحف الشريف" مزودا بتفسير المختصر، وإعداد موسوعة حديثية في الصحيح الثابت الوارد إلينا من سنة "سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم" مع شرح ميسر واف بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي

تفسير وطباعة المصحف والموسوعة الحديثية تطبيق عملي لتوجيهات الرئيس "بتجديد الخطاب الديني"

وأكد الدكتور يوسف عامر، إن هذه المشروعات تعد تطبيقا عمليا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني داخل الدولة المصرية .

وتابع عامر، "أن المشروع يتمثل في إعداد تفسير جامع يعنى بتقديم كتاب الله"، بلغة سهلة وأسلوب مباشر، يفهمه كل من يقرأه، ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله، ويعالج الأفكار المتطرفة والمشكلات المجتمعية والسلوكية"، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم بشكل مؤسسي ، معتمدا على الجهود السابقة للأزهر الشريف وعلمائه الذين اتسمت مؤلفاتهم بوسطية الإسلام وكذلك جهود وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ،على أن تتم إتاحته ورقيا وإلكترونيا على مواقع المؤسسات الدينية والحكومة وسفارات مصر في الخارج وإيضا مراكز الثقافية.