الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود، خلال الأيام المقبلة، طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال فترات الليل، يسود طقس مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة 28 درجة مئوية السواحل الشمالية 21 درجة مئوية شمال الصعيد 32 درجة مئوية جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.