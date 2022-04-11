الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أجواء ربيعية مائلة للحرارة، اليوم الإثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدلة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.





وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة 28 درجة مئوية السواحل الشمالية 21 درجة مئوية شمال الصعيد 32 درجة مئوية جنوب الصعيد 42 درجة مئوية. كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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