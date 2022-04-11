/691388/أميرة-صابر-مشروع-قانون-مكافحة-هدر-الطعام-يستهدف-مقدمي-الخدمة-ويعدد-دور-المجتمع-المدني
قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقة الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدمة مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، إن مشروع القانون المقدم من سياتدتها يتدخل تشريعيا بإجراءات تحفيزية للمؤسسات على تقليل هدر الطعام.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال كلمتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع القانون، أمس الاحد مضيفة ان مشاهد هدر المصريين للطعام مؤلمة ولا يجب الصمت عليها، خاصة بعد أن بلغت نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جراما للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي.
أميرة صابر: مشروع قانون مكافحة هدر الطعام يستهدف مقدمي الخدمة ويعدد دور المجتمع المدني
ولفتت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقة الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مشروع القانون يستهدف مقدمي خدمة الطعام، وأن القانون يعزز فكرة التشاركية والمسؤولية المجتمعية بين الجميع، وتعظيم دور بنك الطعام والمجتمع المدني للقيام بدورهما المطلوب.
النائبة أميرة صابر تطالب بتربية الأبناء على أهمية ترشيد استهلاك من الطعام
وأوضحت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقة الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأسرة المصرية مطالبة بتربية الأبناء على أهمية ترشيد استهلاك من الطعام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أميرة صابر: مشروع قانون مكافحة هدر الطعام يستهدف مقدمي الخدمة ويعدد دور المجتمع المدني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.