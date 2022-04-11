/691388/أميرة-صابر-مشروع-قانون-مكافحة-هدر-الطعام-يستهدف-مقدمي-الخدمة-ويعدد-دور-المجتمع-المدني

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقة الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدمة مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، إن مشروع القانون المقدم من سياتدتها يتدخل تشريعيا بإجراءات تحفيزية للمؤسسات على تقليل هدر الطعام.

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جاء ذلك خلال كلمتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع القانون، أمس الاحد مضيفة ان مشاهد هدر المصريين للطعام مؤلمة ولا يجب الصمت عليها، خاصة بعد أن بلغت نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جراما للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي.

أميرة صابر: مشروع قانون مكافحة هدر الطعام يستهدف مقدمي الخدمة ويعدد دور المجتمع المدني

ولفتت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقة الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مشروع القانون يستهدف مقدمي خدمة الطعام، وأن القانون يعزز فكرة التشاركية والمسؤولية المجتمعية بين الجميع، وتعظيم دور بنك الطعام والمجتمع المدني للقيام بدورهما المطلوب.

النائبة أميرة صابر تطالب بتربية الأبناء على أهمية ترشيد استهلاك من الطعام

وأوضحت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقة الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأسرة المصرية مطالبة بتربية الأبناء على أهمية ترشيد استهلاك من الطعام.