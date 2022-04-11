/691383/أحمد-موسى-محمد-مرسي-دور-على-مصلحة-الجماعة-وترك-مصلحة-مصر
طالب الإعلامي أحمد موسى بعمل بجزء رابع من مسلسل الاختيار، منوها انه رائع وقام بعمل صدى واسع.
دوت الخليج
وتابع خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على صدى البلد، ان كل الحلقات التي تم اذاعتها تقوم بعمل رد فعل قوي سواء داخل مصر أو خارج مصر.
أحمد موسى: محمد مرسي دور على مصلحة الجماعة وترك مصلحة مصر
وسخر احمد موسى من جماعة الإخوان الارهابية قائلا:” عايزين رمضان يخلص دلوقتي علشان المسلسل يخلص.. ما نعمل منه جزء رابع".
وعن تسريب حلقة الأمس من مسلسل الاختيار 3 قال الاعلامي احمد موسى: مرسي كان يريد أن يجند وزير الدفاع.. والرئيس السيسي رفض عرض مرسي وقال له أنا مش إخوان ولا هيكون إخوان أنا عاوز أبقى مسلم وبس".
أحمد موسى: محمد مرسي لم يبحث عن مصلحة مصر
وأشار الاعلامي احمد موسى: "مرسي كان بيدور على مصلحة الجماعة فقط، ولم يبحث عن مصلحة مصر"، متابعا: "رئيس مصر بيكون وطني فقط".
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