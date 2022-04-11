/691367/عمرو-أديب-معلقا-على-حلقة-الاختيار-الجيش-تابع-للدولة-وليس-الرئيس

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار والتي جاءت بلقاء المشير طنطاوي والرئيس السيسي والمعزول مرسي، موضحا :” رئيس جمهورية بيهدد وزير الدفاع أنهم هيولعوا في البلد".

دوت الخليج جاء ذلك خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على ىقناة ام بي سي مصر 2:” موقف وزير الدفاع يؤكد أن الجيش كان يحمي البلد طوال الوقت.. المشير طنطاوي رد على مرسى بقوة وحزم". عمرو أديب معلقا على حلقة الاختيار: الجيش تابع للدولة وليس الرئيس وأشار الاعلامي عمرو أديب رئيس الجمهورية كان لديه قناعة أن يغير قرار محكمة ولكن الجيش المصري ليس ضعيفا وهو قوي بقوة الشعب، وجيش الدولة وليس جيش الرئيس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو أديب معلقا على حلقة الاختيار: الجيش تابع للدولة وليس الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.