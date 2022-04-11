عاجل.. وزير التعليم يفند شائعات جديدة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى

وقال الوزير فى منشوره: أرفق هنا نماذج من يوتيوب في الأيام الأخيرة من ناس لا أعرفهم ولا أعرف إن كانت هذه أسماءهم الحقيقية فعلا؟، ولا أعلم مرجعيتهم ولا مصادرهم ولكن ما أعلمه هو أن كل ما تتناوله هذه الفيديوهات ما هوإلا "كذب وتأليف واحتيال" لجذب المشاهدات وكسب أموال عن طريق تضليل القارئ!.
وأضاف، أنهم بالطبع يستخدمون صورا وعناوين بها كلمات مثل "قرارات صادمة" و"عاجل" و "مفاجأة مدوية" وما شابه وقد أصبح استخدامها مكررا وسخيفًا وممجوجا في حقيقة الأمر. وأوضح: أسوق إليكم هذه النماذج حتى تتبينوا الطيب من الخبيث ولتعلموا أن "هؤلاء لا علاقة لهم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولا مرجعية لهم فيما يقولون" وهم يعتمدون على استدراج القارئ باستخدام تلك العناوين المضللة والكاذبة.
وتابع: أرجو الاعتماد فقط على موقع الوزارة الرسمي وصفحة الوزارة على الفيسبوك وصفحتي الشخصية (الوحيدة والموثقة) على فيسبوك، والله المستعان على فوضى السوشيال ميديا وما يسببه البعض من بلبلة وتضليل وكذب حتى في الشهر الكريم.
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